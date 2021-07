Lega Marsica: “Continueremo a lavorare per il territorio, buon lavoro a Santilli”

Celano. “Il gruppo consiliare Lega augura buon lavoro al nuovo esecutivo e al sindaco Settimio Santilli e assicura che, pur rimanendo nei banchi dell’opposizione, continuerà a lavorare responsabilmente nell’interesse dei cittadini su tutti i temi cari alla Lega”.

Lo scrive in una nota la Lega Marsica Celano.

Il consigliere comunale Eliana Morgante: “Chi come me ha sposato valori del partito di Salvini è lontano da ogni forma di strumentalizzazione e dà alla politca la giusta dimensione: rispondere al territorio e a chi lo vive. Lo abbiamo dimostrato nel periodo di commissariamento della città e lo faremo ancora, sostenendo in Consiglio Comunale le iniziative valide e opponendoci a quelle che non rispondono ai nostri principi, ma sempre offrendo contributi migliorativi. Spero che la maggioranza sappia dimostrare maturità istituzionale. Quella della Lega è un’opposizione ferma ma responsabile, in ogni amministrazione in cui non siamo forza di governo ma presenziamo sui banchi consiliari”.

La coordinatrice marsicana del Carroccio Pamela Di Iorio: “Anche a Celano ogni giorno lavoriamo nel rispetto di tutti e con il mandato di coloro che ci hanno scelto, insieme a tutta la nostra struttura e i nostri rappresentanti eletti, solo e soltanto nell’interesse dei cittadini. I nostri amministratori e i nostri dirigenti territoriali stanno portando avanti un lavoro fatto di progetti ed obiettivi concreti, ma soprattutto di risultati di squadra. Una squadra in continua crescita e che ogni giorno si radicalizza e si rafforza attraverso presenza e lavoro costante”.