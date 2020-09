Lega, il vice segretario nazionale Crippa mercoledì ad Avezzano per incontri e visite in quartieri

Avezzano. “Il vice segretario nazionale della Lega, il deputato Andrea Crippa, sarà ad Avezzano nel pomeriggio di mercoledì per una serie di incontri con i cittadini e per una serie di visite in quartieri e frazioni “dove abbiamo voluto cominciare la lunga campagna elettorale che ci ha portato al ballottaggio proprio per dare voce a persone che non sono state ascoltate dalle due precedenti amministrazioni”. Lo rende noto il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni di Avezzano, Tiziano Genovesi, impegnato nella febbrile attività politica che porterà al ballottaggio del 4 e 5 ottobre prossimi. Crippa sarà accompagnato tra gli altri dal coordinatore regionale, il deputato Luigi D’Eramo.

“La presenza dell’onorevole Crippa, nonostante la giovane età, da anni in prima linea nella politica con la P maiuscola tesa a dare un servizio alla collettività, dimostra come anche i vertici nazionali guardano con interesse all’esito del voto ad Avezzano, considerata città territorio strategica e dagli indicatori economici potenzialmente importanti”, spiega il 40enne imprenditore.

“Sono collegamenti importanti per colloquiare con lo Stato e l’Unione europea, considerando che con la Regione a trazione centrodestra avremo tutto il sostegno per il nostro territorio. Al ballottaggio del 4 e 5 ottobre il Centrodestra unito deve dare l’ultima spallata al candidato del centrosinistra camuffato da civico, Giovanni Di Pangrazio, per dare avvio alla Rinascita di Avezzano”, conclude il segretario provinciale dell’Aquila della Lega.