Lega, il grido di Leone e Di Domenico: “Stop agli avvelenamenti, occorre sensibilizzare la cittadinanza sul tema”

Avezzano. Il rispetto e la tutela per gli animali è un dovere, lo spiegano Francesca Leone e Gigliola Di Domenico del dipartimento regionale della Lega “Tutela e benessere degli animali: “purtroppo spesso facciamo i conti con il barbaro fenomeno dei ‘bocconi avvelenati’ ma ciò che sta accadendo negli ultimi mesi sul nostro territorio deve spingerci a mettere tutte le energie in campo per arginare la situazione ormai praticamente esplosa. Ci giungono sempre più segnalazioni di cani avvelenati che a volte non riescono a salvarsi, anche all’interno delle proprietà private dei loro padroni. L’ultimo caso si è verificato a Civitella Roveto dove appunto il cane è stato avvelenato all’interno del giardino padronale ma che fortunatamente adesso sta meglio ed è in fase di ripresa. Si tratta di un problema sociale e di sicurezza a trecentosessanta gradi. Stiamo parlando infatti di persone pericolose, non solo per l’indole violenta e senza scrupoli nei confronti di questi poveri cani, ma che per il loro fine barbaro si introducono nelle proprietà private dei cittadini. Stiamo già avendo interlocuzioni a più livelli per trovare le soluzioni migliori al fenomeno ormai dilagante. Ciò su cui sicuramente occorre puntare nell’immediato è installare delle fototrappole sui territori più soggetti che possano individuare questi figuri per i quali la battaglia nazionale è una più certa e aspra pena. Occorre sensibilizzare la cittadinanza sul tema”. Infine concludono: “In una società che si reputi civile questi episodi non possono e non devono verificarsi!”.