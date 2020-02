Lega, Genovesi nominato commissario provinciale. D’Eramo: la Marsica merita questa leadership

Avezzano. Tiziano Genovesi è il nuovo coordinatore provinciale della Lega. Lo ha reso noto Luigi D’Eramo, coordinatore regionale del Carroccio, nel corso della conferenza stampa che si è svolta poco fa all’interno del Comune di Avezzano. Un riconoscimento, come sottolineato da D’Eramo, che premia l’intenso e coerente lavoro dell’avezzanese. “Ha dimostrato ampia affidabilità negli ultimi cinque anni e questo è il giusto riconoscimento per un territorio importante quale è quello marsicano che in termini di attenzione, affiatamento e fiducia ha dato tanto alla Lega”, ha dichiarato D’Eramo.

Al posto di Genovesi, in qualità di coordinatore marsicano, subentra Antonio Tudico.

“Questo territorio deve, per la prima volta, esprimere la leadership provinciale. Non c’è nulla di strano nell’affermare che la Lega, in qualità di primo partito cittadino, possa ambire a presentare il proprio candidato sindaco. Non c’è compensazione con le altre città dove si andrà a votare. Mi rendo conto che questo tipo di notizie fanno gola, però raramente deroghiamo da quella che è la direttrice che seguiamo. Sentiamo sulle nostre spalle il peso di essere il primo partito della coalizione. Nei confronti dei cittadini abbiamo degli impegni che vogliamo mantenere. La Lega metterà a disposizione tutti i professionisti che abbiamo al nostro interno”.

Genovesi ha preso la parola spiegando che “circa la situazione su Avezzano, grazie alle nostre 11 commissioni, abbiamo elaborato un programma interessante. Lavoro lungo, anche per via di numerose interlocuzioni e riunioni. Lunedì 10 febbraio, alle ore 18, lo presenteremo al castello Orsini. Non è definitivo, sarà una bozza, verrà ampliato da nuovi spunti emersi nel corso dei futuri confronti e incontri. Scelta dettata dalla nostra linea politica, quella di partire dal programma per arrivare alla persona che meglio sarà in grado di portarlo avanti. Il candidato sindaco sarà dunque l’ultimo tassello di questo percorso. Alla politica dei nomi preferiamo programmare il futuro della città, specialmente dopo un anno di commissariamento”.

“La Lega è il primo partito in città e sta lavorando per creare le basi giuste per giungere ad amministrare la città”, ha dichiarato il consigliere regionale Angelosante, “Si sono succedute tante voci, anche folcloristiche, su possibili candidati. Noi rispettiamo tutti, anche e soprattutto i nostri alleati, quindi abbiamo intenzione di fare un percorso corretto e alla luce del sole che non può prescindere da più incontri che si terranno sul tavolo regionale. Il fatto di essere il primo partito di Avezzano e della Marsica ci impone di presentare il candidato sindaco. Ma non deve ridursi tutto a questo, servono idee. La Regione Abruzzo ha stabilito come prioritaria la costruzione dell’ospedale di Avezzano, questa è una notizia importantissima. E’ un passo fondamentale. Entro un mese verranno assunti sei anestesisti all’attuale nosocomio dove partirà, inoltre, anche il parto indolore”.