Caso Stati, Lega vs Movimento 5 Stelle. Genovesi: non abbiamo rinnegato il consigliere, non era del nostro partito

Avezzano. E’ guerra a suon di parole pesanti tra Lega e Movimento 5 Stelle sul caso Stati.

Il consigliere del Comune di Avezzano, Arianna Stati, condannata per una vicenda di aste giudiziarie del 2005, è stata “scaricata” dalla Lega alla quale si era avvicinata fin dal suo ingresso in consiglio comunale. I rappresentanti del partito di Matteo Salvini, infatti, subito dopo la sentenza come raccontato da MarsicaLive, hanno preso le distanze dal consigliere ribadendo che non aveva la tessera della Lega e non era membro del gruppo che di fatto ancora non esiste.

L’affondo del Movimento 5 Stelle: i capi leghisti marsicani ed abruzzesi scaricano la “donna scomoda”

Ieri il consigliere comunale Francesco Eligi ha criticato l’atteggiamento della Lega precisando su MarsicaLive che la Stati dovrebbe lasciare il consiglio comunale. Secca la risposta del coordinatore marsicano della Lega. “I certificati di lista li può autenticare qualsiasi consigliere comunale e non perché il consigliere Stati era della Lega lo ha fatto”, ha commentato Tiziano Genovesi coordinatore marsicano, “poteva farlo anche Eligi stesso, ma da quanto ho capito non vuole assolvere neanche a questo suo compito. Per quanto riguarda la Stati non è stata rinnegata, semplicemente non era della Lega. Ha partecipato alle iniziative con il ministro Salvini come hanno fatto migliaia di persone, anche di sinistra, che volevano vedere da vicino una personalità ormai internazionale. Eligi trovasse altro per andare sui giornali”.