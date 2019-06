Lega Celano esprime soddisfazione per risultato elezioni Eu: ora puntiamo su futura amministrazione comunale

Celano. “Grande soddisfazione per il risultato ottenuto dalla Lega con il 40% delle preferenze espresse a Celano nell’ambito delle Elezioni Europee, che dimostra un positivo trend di crescita nel breve periodo, considerati gli oltre 1000 voti delle politiche, i quasi 1100 delle recenti Regionali e i 1.363 attuali delle Europee”.

Così interviene il segretario cittadino, Andrea Rosa: “Non ci culliamo dei risultati obiettivamente lusinghieri, ma guardiamo avanti con la consapevolezza di dover continuare a strutturare il partito e dare l’opportunità a tutti coloro che vedono nel nostro leader Matteo Salvini una risposta per la tutela degli interessi degli italiani di poter contribuire al raggiungimento del ‘bene’ per la nostra città. Ora è prioritario iniziare a gettare le basi al fine di creare una valida ‘governance’ che, animata dallo spirito del ‘buonsenso’, possa esprimere la futura amministrazione comunale celanese, potendo già contare sull’appoggio schietto dei due consiglieri comunali, Cesidio Piperni ed Eliana Morgante che, a tutti gli effetti, oggi fanno parte della Lega e che si sono messi subito a disposizione, dimostrando così di voler supportare il partito e non di “salire sul carro del vincitore”.

A tal proposito, il consigliere Cesidio Piperni, sottolineando la gratificazione elettorale, afferma: “ Mi sono messo a disposizione della Lega ed ho ritrovato grande motivazione, soprattutto guardando al modo di fare politica di questo grande partito. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente i referenti locali e regionali che, unitamente al gruppo di Celano, mi hanno accolto a braccia aperte. A breve, d’intesa con i vari responsabili territoriali inizieremo ad incontrare i simpatizzanti con i quali ci confronteremo su un programma di governo condiviso per le prossime elezioni amministrative”.

Oltre al prossimo appuntamento elettorale, la Lega di Celano è pronta ad affrontare le questioni importanti per la città. Il consigliere Eliana Morgante aggiunge “Il recente ingresso in consiglio comunale come gruppo misto della Lega che mi vede presidente, dà a me e il collega Piperni la possibilità di lavorare per dare le giuste risposte ai celanesi. Lo faremo con il senso di responsabilità e con la concretezza che essi ci chiedono. Per questo, abbiamo già programmato una serie di attività e di proposte che condivideremo con i cittadini, attraverso le quali mostreremo serietà istituzionale e fermezza assoluta”.

Entusiasmo arriva anche dal movimento giovanile con Flavio Cotturone, che afferma: “Tutto questo è segno che il cambiamento è in atto. I giovani hanno deciso di prendere in mano le redini del proprio futuro e di lottare per ciò in cui credono. Pensare che solo qualche anno fa, aggiunge il Vice-Coordinatore Regionale Flavio Cotturone, quando ci davano dei visionari, tutto ciò sembrava un sogno e ritrovarci a questo punto ora è straordinario”.

In merito interviene anche il consigliere regionale Simone Angelosante: “Celano può contare sul pieno sostegno

e sul contributo (mio e) dei vertici del partito. Sarò al fianco del gruppo celanese perché, seguendo la

linea di Salvini e i valori del partito, dia il segnale del cambiamento. Lo dobbiamo agli elettori che

ringrazio profondamente e a quanti si aspettano nelle scelte del partito un futuro migliore.”