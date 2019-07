L’eclissi di luna nella Marsica, picco massimo alle 23.30 per la durata specifica di 5h 33m e 47 secondi

Avezzano – Cinque ore, 33 minuti e 47 secondi. Questa è la durata specifica nella Marsica del cono d’ombra in cui la luna si oscura e si tinge lievemente di rosso nella notte tra il 16 ed il 17 luglio che stiamo vivendo. Ogni località, proprio per la diversità delle collocazioni geografiche ha dei dati specifici in relazione alla posizione delle coordinate sul globo terrestre. Dovremmo aspettare il 2021 per vedere la prossima eclissi, anche se parziale il fenomeno è comunque degno di interesse e visibile anche ad occhio nudo. Già alle 22.30 una porzione lunare è coperta da una oscurità, che poi rifletterà sulla parte rimanente un velo di rosso del tutto particolare. La Luna piena è sorta già nel cono di penombra della Terra ed ha iniziato il suo ciclo di entrata alle 22 circa. La parte oscurata è complessivamente tra il 55 e il 70% e interessera il satellite già a partire dalle 20:42. Ma il picco massimo dell’eclissi è ben osservato alle 23:30.

In seguito l’ombra scomparirà dal disco lunare, fase che si completerà intorno all’1 del 17 luglio. La fine dell’eclissi, con l’uscita dal cono di penombra, si avrà alle 02:20.