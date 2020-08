Lecce nei Marsi si rifà il look, in arrivo 90mila euro dalla Regione per opere di urbanizzazione

Lecce nei Marsi. In arrivo a Lecce nei Marsi 90mila euro dalla Regione, saranno destinati alle nuove opere di urbanizzazione. In occasione della seduta del Consiglio regionale svoltasi ieri all’Aquila, con l’approvazione da parte della maggioranza del PDL 136/2020, si è provveduto ad una implementazione dei fondi destinati a opere di urbanizzazione.

Ne dà spiegazione il consigliere comunale di Lecce nei Marsi Pierpaolo D’Andrea. “Grazie al costante impegno del governo di centrodestra, in particolar modo del consigliere regionale Mario Quaglieri, con l’approvazione da parte della maggioranza del PDL 136/2020, si è provveduto a una implementazione dei fondi destinati a tali scopi così da permettere lo scorrimento di detta graduatoria ed il finanziamento di diverse opere in differenti comuni sinora rimasti ammessi ma non finanziati”

“È quanto accade da poco più di un anno, a differenza dei precedenti governi regionali. Le piccole comunità, come Lecce nei Marsi, con tali finanziamenti, hanno la possibilità di realizzare opere tali da poter valorizzare il proprio patrimonio, non far perdere ad esso la propria identità, ma soprattutto suscitare interesse per un territorio a forte vocazione turistica, spesso dimenticato perché collocato geograficamente in territori interni”.

“Mi preme ricordare che proprio grazie al continuo impegno profuso da Quaglieri nella legge finanziaria regionale approvata a dicembre scorso erano stati stanziati altri fondi destinati a opere di rivalutazione del centro urbano. Questo a significare come da una politica regionale di centrosinistra contraddistinta da buoni propositi rimasti per anni tali, si sia passati ad una concreta e pronta risposta del governo di centrodestra che con tali interventi rende tangibile ciò che per anni è stata solo pura demagogia”, conclude D’Andrea.