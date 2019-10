Le vecchie glorie del Pescina calcio 1950 in campo per un’amichevole di ricordi e risate

Pescina. Le “Vecchie glorie” del Pescina calcio scendono in campo per una partita di ricordi e risate. I calciatori della squadra che per anni hanno solcato i campi marsicani sono tornati a correre dietro al pallone per una domenica storica.

L’iniziativa “Le vecchie glorie”, patrocinata dal Comune di Pescina e promossa dal Pescina calcio 1950, è nata per caso e in poco tempo ha raccolto le adesioni di tanti ex calciatori che da anni hanno appeso gli scarpini al chiodo ma, per amore della loro squadra, li hanno rispolverati e sono tornati a calciare il pallone. In campo sono scesi i pescinesi, e non, che dal 1966 a oggi hanno indossato la maglia del Pescina calcio.

Un’insolita partita dove oltre allo sport è andata in scena tanta allegria, molte risate e battute sui tempi passati, ma anche un po’ di malinconia per i compagni di squadra scomparsi. Sono scesi in campo lo storico portiere Fabrizio Cococcia, lo stopper Francesco D’Andrea, sull’ala sinistra Gianni Sforza e in centrocampo Francesco Angelone. E poi ancora il libero Venanzio Iulianella, il centrocampista Antonio Soricone, il centravanti Mario Migliori e il centrocampista Francesco Cordischi