Le tue ossa sono sane? Screening gratuito per l’osteoporosi dal 2 al 7 agosto al centro Santa Lucia

Conoscete l’osteoporosi? Sapete come curarla? Il Centro Santa Lucia di Ortucchio, punto di riferimento nel territorio marsicano, ha deciso di organizzare sei giornate di screening gratuito per far conoscere ai pazienti marsicani questa malattia dello scheletro che aumenta la fragilità delle ossa e la predisposizione alle fratture, in quanto comporta il deterioramento del tessuto osseo e una riduzione della massa ossea.

L’insorgenza dell’osteoporosi è correlata a diversi fattori, primo fra tutti l’invecchiamento. In tutte le fasi della vita, l’osso è soggetto a un processo fisiologico di rimodellamento, durante il quale, il tessuto osseo danneggiato viene rimosso (riassorbimento osseo) e al suo posto vengono depositate nuove cellule (deposizione ossea). Dopo i 30 anni, l’attività di deposizione ossea tende ad essere progressivamente maggiore rispetto a quella di deposizione, con conseguente riduzione della massa minerale ossea. L’osteoporosi si sviluppa quando tale riduzione diventa eccessiva e patologica”

E’ fondamentale fare dei controlli costanti e preventivi. Il costo di un esame Moc varia nelle strutture private dai 100 ai 150 euro. Il Centro Santa Lucia ha deciso di mettere a disposizione dei pazienti marsicani il suo staff e i suoi spazi per uno screening gratuito dal 2 al 7 agosto agosto a partire dalle 9 , consentendo ai pazienti di evitare i lunghi tempi di attesa attualmente necessari per questi controlli.

Lo screening avverrà in sei giornate anziché in una sola, con la continua supervisione di uno specialista. E’ necessario prenotarsi al numero 371/1935865 per potersi sottoporre ai controlli preventivi.

