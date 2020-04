Le tradizioni della Pasqua raccontate dagli anziani di Sante Marie (video)

Sante Marie. Le tradizioni della Pasqua rivivono anche al tempo del coronavirus. Proprio in queste ore tutti sono alle prese con la preparazione dei dolci tipici, del pranzo domenicale e di una grigliata per la pasquetta che quest’anno però si dovrà svolgere solo con la famiglia.

Tanti sono i riti che non si sono potuti svolgere a causa dell’emergenza covid -19 – dalla Via Crucis alla veglia Pasquale, fino al tradizionale pranzo con tutta la famiglia – e tanti sono quelli andati persi nel tempo dalla messa pazza alle Stracinate. Le anziane e gli anziani di Sante Marie hanno raccontato questi e altri riti in un video che oltre a far fare a tutti un salto indietro nel tempo dà anche una carica di speranza per il futuro.