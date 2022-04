Le telecamere di “Linea Verde” raccontano il Fucino: omaggio ai borghi marsicani e alle coltivazioni

Pescara. Abruzzo forte e gentile di nuovo in mondovisione. Linea Verde torna in Abruzzo, visitando questa volta la Piana del Fucino, in provincia dell’Aquila, in quello che in origine era grande lago della Marsica, bonificato definitivamente nella seconda metà dell’Ottocento e da quasi 150 anni divenuto “l’Orto d’Italia”. Appuntamento alle 12.20, nella giornata della domenica delle Palme, su Raiuno, alle 12.20 circa. Beppe Convertini, attraverso questo approfondimento dal titolo ideale “c’era una volta il lago e ora non c’è più”, racconta storia e natura di questo grande bacino, attraversando i paesi di Celano, Trasacco ed Aielli, mostrando le Gole di Aielli-Celano e la Vallelonga.

“Un viaggio emozionante”, spiega Convertini, “attraverso le bellezze naturali delle Gole e i colori di borghi come quello di Aielli”. Un approfondimento che non prescinde dallo studio della fauna della zona. “Abbiamo ricordato”, prosegue, “la carismatica presenza del lupo marsicano attraverso storie e racconti popolari”. Ma il Fucino oggi è soprattutto terra di agricoltura virtuosa. “Siamo andati a parlare con coltivatori e produttori rievocando storie di agricoltura virtuosa, con le coltivazioni di legumi, finocchi, carote e soprattutto ‘Sua Maestà’ la patata del Fucino Igp. trasformata per l’occasione in una golosa torta dolce da Sara Brancaccio”.