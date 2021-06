Le studentesse del Liceo Artistico a lavoro ad Aielli per restaurare il murales di Fontamara

Aielli. Studentesse del Liceo artistico Bellisario di Avezzano a lavoro per il restauro del murales in cui è stata trascritta l’opera di Ignazio Silone, Fontamara.

Per tutta la mattina hanno lavorato ad Aielli alcune studentesse delle classi quarto A e quarto D dell’indirizzo di Arti figurative. Sono le ragazze del corso di Discipline pittoriche che hanno scelto di aderire al progetto alternanza-lavoro, che prevede il restauro del murales realizzato ad Aielli anni fa.

“È partito il restauro del murales Fontamara”, il commento del sindaco di Aielli Enzo Di Natale, “una sinergia operativa tra istituzioni pubbliche che potrà diventare un fiore all’occhiello per il nostro territorio”.



Le ragazze dell’Artistico torneranno ad Aielli per completare il progetto portato avanti oggi. Non solo lavoro, però, perché le giovani hanno avuto anche occasione di visitare tutto il borgo, oramai diventato attrazione per il turismo di tutto il centro Italia, per via dei murales che hanno colorato le facciate delle case di tutto il paese.