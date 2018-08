Le sarte dell’azienda Confezione Marsica si ritrovano dopo 30 anni per una serata di ricordi e risate

Tagliacozzo. Si ritrovano a distanza di decenni tutte insieme per ricordare i vecchi tempi quando lavoravano fianco a fianco nella prima fabbrica di jeans della Marsica. Oggi sono mamme e nonne, ma ieri, quando cucivano i pantaloni nell’azienda “Confezione Marsica”, erano giovani sarte con già tanta esperienza alle spalle nonostante l’età voglia di fare. Nei giorni scorsi si sono ritrovate a 33 anni dalla chiusura del laboratorio per trascorrere una serata insieme. L’azienda si trovava a Tagliacozzo lungo la Tiburtina e dava lavoro a più di 70 ragazze della Marsica occidentale e non solo. Era in attività dalla fine degli anni ’70 grazie all’ intuizione di alcuni imprenditori toscani che decisero di scommettere sulla Marsica. Negli anni ’80 cambiò nome e venne riassorbita da un’ altra società, Di più, per poi chiudere definitivamente nel dicembre dell’85. Le sarte mercoledì si sono ritrovate nel ristorante La Parigina di Tagliacozzo per una serata di ricordi e di tante risate.

