Le rovine di Alba Fucens sulla copertina di Sidereal Fortress

Alba Fucens. Sidereal Fortress è lo pseudonimo di un compositore fiorentino, con la passione per storie e sonorità legate agli antichi siti archeologici europei. Al suo attivo l’artista conta già cinque album, tutti ambientati su diversi siti archeologici, da quelli etruschi alle catacombe romane.

Il terzo album, uscito ad ottobre 2017 ma da poco disponibile su Bandcamp, si chiama “Ruins” e sulla copertina, pubblicata pochi giorni fa dall’artista sul suo profilo Instagram ufficiale, c’è una foto di Alba Fucens, dove è ritratta in bianco e nero la riconoscibilissima via dei pilastri. L’artista in questo album ha voluto ripercorrere le sonorità di celebri film come Excalibur, il nome della rosa e il signore degli anelli, ma soprattutto di Conan il Barbaro, che l’artista definisce come il suo film preferito. Non sarà un caso, infatti, che Alba Fucens abbia fatto da cornice ad un altro film, con sempre Arnold Schwarzenegger come protagonista. Si tratta infatti di Yado, girato nel 1985 e di cui già parlammo in quest’altro articolo. I quattro brani dell’album, andato in sold-out in pochissimo tempo, si intitolano: Among The Ruins (My Soul Broke Free), The Pyre Of Witches, Aquilonia e Ruins, che per fortuna è ancora possibile ascoltare gratuitamente a quest’indirizzo. Francesco Proia