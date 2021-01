Le Piccole Tentazioni di Valentina Franchi vincono il Contest Natale Gluten Free della Farmacia De Bernardinis

Visto il grande successo del Contest, i collaboratori del dottor De Bernardinis hanno preparato anche per tutti gli altri partecipanti un piccolo “premio di consolazione”, da ritirare direttamente in farmacia.

Valentina ha vinto con le sue ciambelline ricoperte di zucchero e ha già ritirato nella farmacia di via Garibaldi, diretta dal dottor Enrico De Bernardinis, il suo cesto natalizio con i prodotti preparati dai responsabili dell’area gluten-free: il panettone e i cantucci della Nutrifree, la stella di Natale Giusto, i dolcetti nordici della Shar come il pan pepato e un assaggio di pasta artigianale alle lenticchie e ai piselli da gustare nei giorni di festa.

Sono una vostra cliente e mamma di due bimbi che hanno aiutato una loro amica celiaca a realizzare il dolcetto di natale per il concorso. Vorrei ringraziarvi per l’iniziativa, è stata un’ottima idea per sensibilizzare le persone a questa intolleranza, tema sul quale spesso c’è ancora molta poca conoscenza da parte di chi non conosce nessuno che è celiaco e anche un messaggio chiaro ai celiaci per capire che anche con poco sacrificio possono riuscire a gustare prelibatezze in sicurezza.