Le organizzazioni sindacali incontrano l’assessore regionale Febbo in merito alla vertenza LFoundry in vista dell’incontro al MISE

Avezzano. In occasione dell’incontro odierno delle organizzazioni sindacali con l’Assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo sulla vertenza Lfoundry in vista dell’incontro al MISE fissato per il 28 gennaio, la Fiom-Cgil ha sottolineato l’importanza del ruolo che la Regione può esercitare

all’interno della delicata vertenza.

L’invito esplicito che la FIOM ha rivolto all’Assessore è orienatato a evidenziare la necessità che eventuali strumenti che la Regione Abruzzo, in sinergia con il Governo, valuterà di poter mettere in campo siano finalizzati non solo a favorire il consolidamento di una realtà industriale importante quale è Lfoundry, ma anche a far sì che il territorio, attraverso le Istituzioni, abbia la piena titolarità a

chiedere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo di un’occupazione che sia di qualità, nonché a tutelare il patrimonio tecnologico dello stabilimento marsicano che oggi si caratterizza per alte competenze e

professionalità.