Le opere dell’artista avezzanese Emanuele Moretti esposte all’Aquila e Giulianova, ecco gli eventi e le mostre

Avezzano. L’artista avezzanese Emanuele Moretti protagonista con le sue opere in due importanti eventi all’Aquila e Giulianova. Nella città adriatica, la sua opera “Stella Maris” raffigurante la Vergine Maria con il Bambino Gesù e ispirata all’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sii”, sarà esposta nella mostra “Credere alla luce 7 – Il Liturgico ed il Sacro”. L’importante manifestazione, alla quale partecipano 10 artisti provenienti da tutto il territorio nazionale, ha avuto la propria genesi nel settembre scorso con una tre giorni di seminari dedicati alla storia, alla liturgia, all’arte e alla teologia che hanno preparato i partecipanti all’elaborazione di una pala d’altare destinata alla Cappella della Fondazione “Piccola Opera Charitas”. Alle 18 sarà inaugurata la mostra e sarà proclamato il vincitore. Il progetto artistico è stato realizzato in collaborazione con il Museo dello Splendore e curatrice ne è stata la Direttrice Marialuisa De Santis: nella giuria il maestro Gigino Falconi. Le opere saranno in mostra a Giulianova nel Santuario dello Splendore fino al 31 gennaio.

All’Aquila invece sarà inaugurata la prima edizione del Premio Sharky:“Frammenti in forma di visione, L’Aquila città ideale”, che, nella sezione pittorica, ha tra i vincitori Emanuele Moretti. Il Maestro ha realizzato l’opera “Venire al mondo” dedicata alla rinascita della Città e del Territorio di L’Aquila, nel decennale del terremoto del 6 aprile 2009. La mostra è curata da Sara Cavallo, Direttrice della Galleria e della giuria fanno parte tra gli altri: Marco Brandizzi, direttore dell’Accademia delle Belle Arti di l’Aquila; il fotografo Roberto Grillo; Emiliano Dante, docente di Storia di arte contemporanea all’Università di l’Aquila; e il giornalista Angelo De Nicola. Le opere resteranno esposte fino al 22 dicembre.

Emanuele Moretti ha concluso gli studi triennali con il massimo dei voti e la lode presso l’Accademia delle Belle Arti di Roma e sta per terminare altrettanto brillantemente anche il biennio. Ha esposto le sue opere a Roma, Milano, Palermo, New York, Tokyo, Londra, Barcellona Berlino e in molte altre importanti città europee e italiane, riscuotendo un grande successo di pubblico.