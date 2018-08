Le notti di San Bartolomeo, mercoledì presentazione della collettiva d’arte nell’ex Montessori

Avezzano. Mercoledì 22 agosto, nella sala conferenze del comune di Avezzano, alle 12, sarà presentato alla stampa l’evento di promozione culturale “Le notti di San Bartolomeo”, la collettiva d’arte che si terrà nella ex scuola Montessori in via Fontana.

L’inaugurazione delle mostre ci sarà giovedì 23 agosto, alle 18 e la manifestazione culturale andrà avanti con concerti, letture, reading teatrali, fino a lunedì 27 agosto.