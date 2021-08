Le note dei Pink Floyd in ricordo di Valeria, Gianmarco, Gian Mauro e Tonino: una serata dedicata ai loro sorrisi

Avezzano. I brani più famosi dei Pink Floyd per rendere omaggio a Valeria Mella, Gianmarco Degni, Gian Mauro Frabotta e Tonino Durante.

Un evento che rientra nell’ambito delle iniziative organizzate dalla Pro Loco di Avezzano per la “Settimana Marsicana” ed è stato fortemente voluto dall’associazione “Eclypse Tribute Pink Floyd”.

Una serata dedicata ai “cercatori di meraviglie”, ai quattro ragazzi di Avezzano impressi nella memoria e nel cuore di tutti. Non solo della Marsica, non solo dell’Abruzzo. Quel 24 gennaio ce lo ricordiamo tutti. Ricordiamo quei lunghi 26 giorni di ricerche, di speranze, di preghiere. Giorni con gli occhi e il cuore rivolti all’insù. Verso il Monte Velino, la nostra montagna, la stessa montagna che ha unito per sempre Gianmarco, Valeria, Tonino e Gian Mauro. Sono stati mesi in cui il pensiero è rimasto sempre costante, verso quella tragedia che ha sconvolto la comunità. La stessa comunità che si è raccolta con amore, rispetto e vicinanza alle famiglie. Tante le iniziative, tanti i ricordi, tante le manifestazioni. Le foto postate sui social, le foto dei loro sorrisi, dei loro occhi innamorati delle cime più alte.

I quattro ragazzi ci hanno lasciato una bellissima eredità: la loro filosofia di vita, ossia cercare sempre l’emozione, ogni giorno della vita stessa. Ci hanno dimostrato che la vita è fatta di amore, soprattutto nei confronti del prossimo.

Difficile trattenere le emozioni in una serata dove tutto ricordava loro. L’amore di Gianmarco e Valeria, il sorriso di Gian Mauro, la gentilezza di Tonino.

Un tributo dedicato a loro, alla loro memoria. Perché loro vivono in quello che hanno lasciato, nei singoli gesti quotidiani di una comunità. Il centro sanitario in Madagascar che porta il nome di Valeria Mella, il dispositivo Recco donato alla Regione Abruzzo, le borse di studio per i ragazzi del liceo scientifico dell’associazione degli amici di Frabby.

Toccanti le parole dell’attore Lino Guanciale. “Se”, la poesia di Kipling, scritta nel 1985, recitata da Guanciale con emozione e forza.

