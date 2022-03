Le messe celebrate nelle chiese di Celano vanno in tv: 7 appuntamenti con il contributo del vescovo Massaro

Celano. Al via domenica 20 marzo, all’interno di sette puntate, tra arte, storia e spiritualità, la Santa Messa domenicale in diretta dalle chiese di Celano, su “Telemax”, al canale 12 del digitale terrestre. Il programma dal titolo “La Santa Messa a Celano. Viaggio tra storia ed arte”, nel quale all’interno verrà trasmessa in diretta la Messa domenicale, vedrà l’intervento, con un contributo video ogni puntata, del vescovo Giovanni Massaro.

Un’occasione per promuovere Celano come perla storica e ad altissima valenza culturale, della Marsica e della provincia dell’Aquila. Le puntate, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Celano, sono realizzate da APK TV Produzioni Televisive (www.apktv.it), per la regia di Massimo Scafati e da un’idea della giornalista Orietta Spera.