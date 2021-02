Le macchine del gruppo Idio Ridolfi e figli ai Vigili del Fuoco per interventi su calamità ed emergenze

Un sodalizio che dura da circa tre anni, una collaborazione basata su stima e rispetto reciproco: da una parte il gruppo Idio Ridolfi e figli e dall’altra il corpo dei Vigili del Fuoco della Regione Lazio.

“Essendo un punto di riferimento per l’attività di compravendita di macchine movimento terra”, racconta il team di Idio Ridolfi e figli, “possiamo rispondere alle esigenze che un corpo importante come quello dei Vigili del Fuoco della regione Lazio richiede nel corso degli anni”.

“Con i nostri apparecchi”, continua, “riusciamo a contribuire a importanti operazioni legate a calamità ed emergenze, di cui l’organizzazione si rende protagonista: pronto intervento su alluvioni, caduta degli alberi o terremoti”.

La pala cingolata Bobcat T870 di MCI LAZIO del gruppo Idio Ridolfi e figli, solo per fare un esempio, è stata utilizzata dai Vigili del Fuoco a seguito del nubifragio in Sardegna per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza del sito.

La velocità di manovra, le dimensioni contenute, la versatilità e l’elevata potenza hanno permesso loro di utilizzare la macchina durante le fasi operative dell’emergenza alluvionale che ha avuto luogo nel mese di dicembre.

La vendita della pala cingolata Bobcat T870 ha comportato oltre che a una personalizzazione del prodotto in base ai bisogni della realtà laziale (la cabina, ad esempio, è stata sigillata e pressurizzata per evitare l’entrata del fumo nel caso di una eventuale situazione di emergenza), anche a una formazione di 20 operatori dei Vigili delFuoco che operano in Italia, da parte del manager all’assistenza di Idio Ridolfi e figli specializzato e certificato Bobcat.

Il corso ha consistito in una presentazione teorica con slide e in una parte tecnica avvenuta direttamente sul campo.

“Siamo molto orgogliosi del nostro lavoro”, conclude il team di Idio Ridolfi e figli, “al di là del territorio marsicano e abruzzese, nel quale siamo nati e cresciuti, stiamo lavorando bene e stiamo consolidando la nostra presenza anche nel Lazio, stringendo importanti relazioni con note organizzazioni”.

Informazioni.

Idio Ridolfi & figli Via S. Pertini, 169 – 67051 (AQ)

tel. 0863.413892 – fax 0863.415097

[email protected] Per info e contatti: Pagina Facebook

Sito internet

#adv #advertising