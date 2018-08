“Le istituzioni incontrano i cittadini”, Di Pangrazio: grande partecipazione all’incontro a Palazzo Torlonia

Avezzano. Si è svolto ieri, nella sala del Principe presso Palazzo Torlonia di Avezzano, il primo appuntamento del ciclo organizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale “Le Istituzioni incontrano i Cittadini”. L’incontro, con la partecipazione di un pubblico numeroso e molto attento, è stato introdotto dall’intervento del Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio che ha rinnovato la forte motivazione istituzionale del Consiglio per rendere Palazzo Torlonia di Avezzano pienamente disponibile per la comunità civile a fini sociali e culturali. Il Presidente ha confermato la volontà della Regione Abruzzo di farne un luogo di prossimità per la comunità abruzzese, proprio per consentire di recuperare la sua funzione di bene comune. Le successive relazioni dei professori Carlo Fonzi, la dettagliata ricostruzione storica e sociale, fino alle lotte del Fucino e alla riforma agraria da parte della professoressa Sara Fallocchio, e l’illustrazione della storia del Palazzo da parte del dott. Eliseo Palmieri, hanno pienamente integrato l’obiettivo culturale dell’iniziativa. Il convegno si è concluso con la rappresentazione di una “stanza” dell’opera teatrale “Le stanze del tempo”, già rappresentata con grande successo nel dicembre 2016 proprio utilizzando come originale palcoscenico le stanze del Palazzo Torlonia , in occasione dell’Open Day organizzato dalla DMC Terrextra Marsica con il contributo della Regione Abruzzo. “L’evento e la motivata partecipazione di pubblico mi confermano nella volontà di rafforzare l’esperienza di questo ciclo di convegni – ha dichiarato il Presidente di Pangrazio – e di coniugare i temi della cultura storica e civile degli abruzzesi con una sempre più vicina presenza delle istituzioni a tutti i livelli, in particolare del Consiglio regionale che mi onoro di rappresentare.”

