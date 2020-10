Le giornate Fai d’Autunno nella Marsica, appuntamenti per due weekend

Avezzano. Come ormai da tradizione, le giornate Fai d’Autunno torneranno anche quest’anno ad animare alcuni dei luoghi più belli della Marsica grazie alla sezione locale del Fondo Ambiente Italiano.

“A Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio, è dedicata l’edizione 2020 delle Giornate FAI d’Autunno” spiega la capo delegazione della Marsica, Maria Cristina Pace. Saranno mille le aperture a contributo libero in 400 città in tutta Italia, organizzate per la prima volta in due fine settimana, sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre.

“La Delegazione Marsica proporrà una scaletta di eventi molto ricca.” spiega la capo delegazione Pace. “Visite con prenotazione online su https://faiprenotazioni.fondoambiente.it (da consultare anche per eventuali modifiche di programmazione) fino a esaurimento posti. Il numero di ingressi per visita è limitato e previsto in gruppi ristretti per rispettare le normative di sicurezza. La raccolta contributi avverrà prima dell’evento all’atto di prenotazione con la richiesta di un contributo per il Fai minimo a partire da 3€”.

Gli eventi in programma sono:

Sabato 17: Il Segreto dei Giganti- Passeggiata tra il foliage della foresta più antica d’Europa

Sabato 17 e Domenica 18: Mostra “La civiltà della Transumanza”a cura dell’Archivio di Stato di Avezzano a Villavallelonga. Visite ai borghi di Collelongo e Villavallelonga

Domenica 18: Passeggiata Archeologica “Valle d’Amplero” Collelongo

Sabato 24: Passeggiata nella Faggeta Secolare e omaggio al pittore rinascimentale A. De Litio

Domenica 25: Visita al Borgo di Ortucchio

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la delegazione Fai Marsica al numero 3703677319