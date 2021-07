Le faremo sapere: la rubrica che aiuta a trovare lavoro

La ricerca di lavoro è sempre più complessa. In un momento storico di grandi incertezze, e dove il web diventa il luogo principale di incontro tra la domanda e l’offerta, bisogna farsi trovare preparati. Sono sempre di più le aziende, i selezionatori e i professionisti delle risorse umane che si rivolgono ai social media per cercare profili adatti e veicolare offerte di lavoro.

Per facilitare questo tipo di processo, bisogna attivarsi lungo un percorso specifico di presentazione, di comunicazione diretta ed indiretta sui profili personali, e soprattutto possedere un curriculum vitae in linea con l’obiettivo professionale da raggiungere.

Il mondo del lavoro negli ultimi anni, ha avuto un’evoluzione importante.

Fondamentale è la conoscenza della lingua inglese, che diventa requisito imprescindibile per la maggior parte delle job description. Capire, inoltre, le potenzialità che i social offrono ad ogni singolo individuo può solo che aumentare la percentuale di riuscita, se parliamo di ricerca attiva di lavoro.

In ultima istanza, conoscere i meccanismi ed i funzionamenti che operano dall’altra parte della barricata, quella di chi assume, può agevolare chiunque, mettendolo nella condizione di evitare errori grossolani che gli precluderebbero la possibilità di essere valutati per le potenzialità, o la professionalità acquisita.

La ricerca di lavoro è un iter preciso fatto di varie tappe, dove ogni step deve procedere nella giusta maniera, senza trascurare nessun dettaglio.

Ecco il perché di questa rubrica, che metterà a disposizione una serie di competenze conquistate sul campo in anni di selezione del personale. Ecco perché i confronti che verranno, con imprenditori e responsabili del comparto human resources, saranno forieri di consigli e aneddoti dai quali prendere spunto e cercare la giusta via per realizzare se stessi.

Paola Cimaroli

Lavoro nel comparto Humar Resources da quindici anni, sono una consulente esperta in selezione del personale ed in questo spazio fornirò notizie utili e consigli per aumentare le possibilità di trovare lavoro attraverso il web e i social media.