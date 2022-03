Le eccellenze abruzzesi in vetrina a Bruxelles con il marsicano Gianni Orlandi

Avezzano. C’è anche un pezzo di Marsica a rappresentare a Bruxelles le eccellenze gastronomiche abruzzesi. Tra i fornelli della masterclass sul tartufo, che si è tenuta ieri nella scuola di cucina Efp di Bruxelles, era presente con lo chef stellato abruzzese, William Zonfa, e il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, anche Gianni Orlandi, ristoratore avezzanese e presidente dell’associazione tartufai della Marsica.

Zonfa e Orlandi hanno preparato e servito, con la preziosa collaborazione del vice presidente Imprudente che per l’occasione si è dilettato in cucina, dei piatti con i prodotti tipici abruzzesi dal tartufo allo zafferano. L’iniziativa rientra nel progetto “Abruzzo Sostenibile”, vetrina internazionale in programma fino a domani a Bruxelles.

Nella tre giorni, promossa dalla Regione Abruzzo, in particolare dall’assessorato all’Agricoltura, attraverso il braccio operativo di Arap, le specialità dell’agrifood abruzzese, con la presenza di 25 imprese, incontri con buyers e stampa internazionale, show cooking incentrati su tartufo, zafferano e degustazione vini, stanno dando la possibilità a un pubblico internazionale di conoscere da vicino le eccellenze di casa nostra.

Oggi Orlandi, che ha da poco aperto un ristorante in centro ad Avezzano “Orlandi tartufi” dove ovviamente il protagonista assoluto è il tartufo, ha presentato le sue prelibatezze a “Casa Abruzzo”. Piatti che sono diventati un must nel suo locale e per questo sono stati riproposti sulla tavola belga per valorizzare e far conoscere i prodotti abruzzesi.