Rodorigo e Cerasani nominate consigliere di parità Provincia dell’Aquila, Alfonsi e Giovagnorio: persone giuste per promozione parità dei diritti

L’Aquila. Nominate, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su designazione del Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, le consigliere di parità della Provincia dell’Aquila, nella persona della Dott.ssa Giovanna Rodrigo in qualità di membro effettivo e la Dott.ssa Benedetta Cerasani, in qualità di supplente, così come stabilito dal Decreto Legislativo 11 aprile 206, n. 198 recante “codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”.

Esaminati i curricula delle designate, dai quali si desume che sono in possesso di tutti i requisiti richiesti, dell’esperienza e delle competenze adeguate alle funzioni da svolgere, il Ministero ha nominato le due professioniste, entrambe residenti nella Marsica, consigliere di parità della Provincia dell’Aquila. I consiglieri della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi e Roberto Giovagnorio, esprimono soddisfazione e i migliori auguri di buon lavoro per la nomina delle Consigliere nella Provincia, sicuri che svolgeranno un ruolo rilevante e fondamentale per promuovere la parità di genere nell’Ente.

“Dopo attenta valutazione delle domande, pervenute attraverso avviso pubblico, – dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso -, ho ritenuto di indicare i nominativi della Dott.ssa Giovanna Rodrigo e la Dott.ssa Benedetta Cerasani, per le comprovate competenze e esperienze maturate nei rispettivi percorsi professionali, garanzie fondamentali per l’espletamento del compito che dovranno svolgere in questo Ente. Esprimo piena soddisfazione per la nomina e i migliori auguri di buon lavoro”

Tutto il Consiglio della Provincia dell’Aquila rivolge alla Dott.ssa Giovanna Rodrigo e la Dott.ssa Benedetta Cerasani, un proficuo buon lavoro per il futuro.

Le consigliere resteranno in carica 4 anni.