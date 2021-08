“Le donne” di Puccini arrivano a Tagliacozzo: al via il grande concerto di Ferragosto 2021

Tagliacozzo. Appuntamenti musicali abruzzesi da Ferragosto cercasi. Tagliaccozzo risponde. Domani 15 Agosto ore 21.30, il Festival Internazionale di Mezza Estate ospita il consueto Grande Concerto di Ferragosto dedicato a “Tutte le donne di Puccini”. Un grande omaggio alle opere più note del panorama mondiale da Tosca a Butterfly, passando per Turandot, La Boheme, Suor Amgelica e Manon Lescaut con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Pescara diretta dal direttore artistico del Festival di Tagliacozzo Jacopo Sipari di Pescasseroli, insieme a Donata d’Annunzio Lombardi, una delle più grandi interpreti del repertorio pucciniano Premio Puccini 2019.

Insieme a lei, il noto tenore internazionale Misha Sheshaberidze, reduce da Turandot a Vienna ,oltre che Anna Bordignon, Rosolino Claudio Cardile, Fernando Cisneros, Francesca di Sauro, Ilaria Iris Facoetti, Carolina Lopez Moreno. “Ho iniziato la mia carriera alla Fondazione Festival Pucciniano come direttore principale”, afferma Jacopo Sipari. “Puccini è la cosa che amo di più. Una passione che condivido con la sig.ra Donata d’Annunzio Lombardi, una delle massime interpreti del Maestro Toscano. Sono immensamente felice che la signora, ormai nostra preziosa collaboratrice, abbia accettato il nostro invito ad esibirsi nonostante i numerosissimi impegni che l’hanno vista trionfare fino a pochi giorni fa sia a Vienna sia a Torre del Lago. Questo è un omaggio al nostro Festival e ai nostri affezionati. Ringrazio di cuore il M° Alfonso Alfonso Patriarca, direttore del Conservatorio di Pescara, per il grande supporto che ha manifestato per la nostra rassegna”.

Un concerto che racconta tutte le donne di Puccini attraverso le arie e i duetti più famosi, da Vissi d’Arte a Nessun Dorma in un crescendo continuo di emozioni. Dopo il concerto con Mario Biondi, torna la collaborazione con l’Orchestra del Conservatorio di Pescara, solida realtà musicale abruzzese, e con l’Accademia di Alto Perfezionamento Vocale Stage Daltrocanto, fucina di grandi talenti vocali. Il concerto chiude la terza settimana del Festival di Tagliacozzo, aprendo gli ultimi eventi della rassegna che si chiuderà con Fiorella Mannoia (21 Agosto), Giorgio Panariello (22 Agosto), Francesco de Gregori (23 Agosto). Jacopo Sipari, laureato con il massimo dei voti e la lode in direzione d’orchestra al Conservatorio di Trieste con Marco Angius, è il vincitore del Premio Golden Opera per la New Generation degli Oscar della lirica attribuitogli dalla Confederazione Lirica dei Teatri d’Opera italiani come uno dei più promettenti giovani direttori d’orchestra nel firmamento operistico italiano con particolare riferimento alla musica di Puccini. Ha diretto alcune tra le orchestre più prestigiose al mondo e collaborato con i più grandi interpreti tra cui Cecilia Bartoli, Josè Cura, Anna Pirozzi, Dimitra Theodossiou, Angela Gheorghiu, Simone Orfila, Roberto Scandiuzzi, Orlin Anastassov, Kamen Chanev, Kiril Manolov, Mirco Palazzi, Anna Maria Chiuri, Donata d’Annunzio Lombardi.

Donata D’Annunzio Lombardi, soprano abruzzese, nonché “Premio internazionale 2019 Giacomo Puccini” è oggi riconosciuta come una delle maggiori interpreti pucciniane. Premiata già con l’Albo D’Oro Puccini nel 2015, ottiene oggi l’ambìto e prestigioso premio Puccini 2019. Grazie alla sua vocalità versatile e alla sua toccante e raffinata capacità interpretativa, ha attraversato i più importanti ruoli pucciniani dal 1991 fino ad oggi: Musetta ,Mimì, Magda, Liù, Madama Butterfly, Suor Angelica, Manon Lescaut, Tosca. Si è esibita nei più prestigiosi teatri in Italia e all’estero come Teatro alla Scala, Teatro Regio di Torino, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Regio di Parma, Teatro San Carlo di Napoli, Opernhaus di Zurigo, Theatre des Champs Elisèes, Theatre du Chatelet, Parigi, Staatstheater di Stoccarda, Mann Auditorium Tel Aviv. Royal house Oman, Michigan Opera Theatre sotto la direzione di D. Oren, B. Bartoletti, Z. Peskò, J. Tate, R. E. Pidò, R.Abbado, L. Maazel, A. Veronesi, D. Renzetti, J. Sipari di Pescasseroli, P. Domingo e dei registi F. Zeffirelli, J. Savary, W. Decker e P.L. Pizzi.