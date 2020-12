Le Direzioni del Gusto: un laboratorio creazioni gastronomiche ad Avezzano

Cosa è esattamente un “laboratorio di creazioni gastronomiche”? Per capirlo bisognerebbe conoscere Carlo e Tiziana, delle Direzioni del Gusto. Un po’ folle e proveniente da una stirpe di norcini lui, ex fotografa e con innata creatività e buon gusto lei, in un “buco” alla periferia di Avezzano creano prodotti unici, originali e spesso frutto di intuizioni estemporanee impossibili da replicare in serie. I Prodotti sono realizzati o selezionati direttamente da loro, o in collaborazione con alcune delle migliori aziende enogastronomiche nazionali.

In questo periodo difficile, hanno bisogno, come tanti, del vostro supporto. Per uno spuntino a domicilio originale e divertente – ideale quando non avete voglia di cucinare o magari avete tempi ridotti per un lunch di lavoro – ora sapete a chi rivolgervi. La prima proposta per questo periodo è Pane E Companatico (BOX spesa settimanale a € 9,99 consegna gratuita ). La seconda proposta è il Tagliere di Gusto, un giro gourmet immersi tra profumi, sapori, tradizioni di tutto il mondo. Col sottovuoto poi diventano un ottimo spunto come idea regalo – e vi personalizzano anche il biglietto di presentazione – per essere spedita dove preferite o da tenere in frigo pronta per essere consumata quando lo desiderate!

Le consegne sono gratuite per tutto il comune di Avezzano.

Altre creazioni direttamente sulla loro pagina Facebook o sul sito web ledirezionidelgusto.it

Gli ingredienti? inutile chiederlo…cambiano in continuazione. Meglio far parlare le immagini!