Le comunità di Ortucchio e Gioia dei Marsi si preparano al disinnesco della bomba, ecco tutte le raccomandazioni degli esperti

Ortucchio. La bomba, risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuta in una zona di cava a confine tra il comune di Ortuccchio e il Comune di Pescina e limitrofa alla SS 83 sarà disinnescata e fatta brillare domenica 15 dicembre 2019. L’intervento sarà eseguito del VI Genio pionieri di Roma.

Le operazioni di disinnesco saranno svolte sul posto e dovranno essere eseguite in piena sicurezza per i cittadini e per gli utenti della strada.

Cosa succederà? Gli artificieri provvederanno a disinnescare la bomba e trasportarla in sicurezza in altra zona (in località “Arciprete” a Ortucchio) per il suo brillamento. Se le operazioni preliminari di disinnesco non riuscissero, gli artificieri potrebbero farla brillare nella suddetta zona di cava ad Ortucchio.Il giorno prestabilito e comunicato, i cittadini interessati dovranno dare la massima collaborazione allontanandosi dalla zona di pericolo che sarà comunicata e segnalata. Già adesso possiamo dire che si tratterà dei cittadini di San Veneziano a Gioia dei Marsi, degli abitanti delle Case Rosa e del Borgo Rurale a Ortucchio, e degli abitanti delle case sparse, site sulla SS 83 tra Venere di Pescina e Ortucchio.

Essi dovranno allontanarsi dalle loro case, dopo aver chiuso le imposte e le forniture di luce e gas, allontanato i veicoli e gli animali, e riparato attrezzature e oggetti, specie se infiammabili. Per ora possiamo indicare, come orario per l’evacuazione, le ore 7:30 in punto, e fino alle ore 17:30 i cittadini non potranno fare ritorno nelle loro case, salvo il via al rientro anticipato o salvo complicazioni. Si avrà conferma della data e dell’orario esatti martedì prossimo, quando saranno adottate le ordinanze di evacuazione dei Sindaci.

Per chi ha anziani e disabili in situazione di difficoltà può comunicarlo all’ufficio di Polizia locale, che ha già curato il censimento delle persone fragili che saranno evacuate secondo le modalità migliori. Per tutti, il Comune terrà aperta la palestra della scuola media e la mensa scolastica presso la scuola elementare. Sarà necessario comunque attrezzarsi con indumenti comodi e caldi perché non sarà possibile rientrare nelle case prima di aver ricevuto il via libera dalle autorità. Dovranno fare attenzione anche cacciatori e sportivi intenti in escursioni in montagna, nella zona entro 1,8 km dalla suddetta cava ed entro 1,8 km dal posto del brillamento, se sarà diverso.

L’invito è a tenersi informati e a collaborare per l’evacuazione. Tutti gli altri cittadini e utenti della strada dovranno rispettare le disposizioni per la circolazione stradale, che saranno adottate dagli organi competenti. Le strade interessate sono: la SS 83, tra Venere e Gioia dei Marsi e all’ incrocio con la SP 17 per la deviazione del traffico da Pescasseroli e Pescina e viceversa, la circonfucense, tra Ortucchio e Pescina-San Benedetto; la SP Magoranese tra Lecce e Gioia e tra San Veneziano e la SS 83; varie strade comunali. Tutti i cittadini sono invitati ad evitare il transito nei tratti liberi delle strade, che saranno interdette al traffico, limitando l’uso degli autoveicoli alle necessità inderogabili.