Le chiamate aumentano ma non ci sono autisti per il soccorso, la Misericordia di Celano lancia SOS

Celano. Le chiamate sono sempre maggiori, in pandemia il telefono suonava in continuazione. Ma alla Misericordia di Celano mancano gli autisti. E non solo. E, a questo punto, il responsabile Carlo Paris lancia un appello, affinché qualcuno si faccia avanti per dare una mano a svolgere un servizio fondamentale per una comunità grande come quella di Celano.

“Noi volontari della “Fraternita di Misericordia” di Celano rivolgiamo un caldo appello a te e ai tuoi amici perchè veniate ad iscrivervi alla nostra Associazione per offrire una personale collaborazione”, l’accorato annuncio di Paris ai cittadini celanesi, “dopo i primi anni d’entusiasmo, se da una parte è arrivato l’aumento delle “chiamate di soccorso”, dall’altra è diminuito il numero degli iscritti e le responsabilità sono rimaste ora su poche persone”.



“Lanciamo allora un SOS urgente”, va avanti Paris, “perchè prosegua un’attività che è al servizio di tutti. A volte sentiamo critiche e appunti, come “al telefono non risponde nessuno” o “l’ambulanza tarda ad arrivare”… Poi però quando invitiamo le persone a diventare volontarie della Misericordia rispondono: “manca il tempo, abbiamo da fare”. Come se agli attuali iscritti, che operano quotidianamente con sacrifici, avanzasse tempo. Ci rivolgiamo a uomini, donne, giovani e anche anziani. Abbiamo bisogno di aiuto, con la partecipazione di nuovi volontari si potranno evitare disservizi e lagnanze. Ognuno di noi può assolvere a una diversa mansione e essere utile alla comunità cui appartiene”.

“Serve soprattutto”, conclude il responsabile della Misericordia di Celano, “la disponibilità di autisti”.