Le aziende metalmeccaniche della Marsica si fermano per Natale, al lavoro solo LFoundry

Avezzano. Si spengono le luci delle aziende della Marsica per Natale. A partire dalla prossima settimana le industrie metalmeccaniche del territorio fermeranno la produzione per le festività natalizie. Solo LFoundry, azienda più grande della Marsica, continuerà a lavorare.

La maggior parte delle fabbriche attiverà le ferie collettive per tutti i dipendenti, fatta eccezione per quelli che si occupano della sicurezza degli impianti, mentre LFoundry continuerà a lavorare a ciclo continuo. Ci dovrebbe essere un rallentamento esclusivamente per il giorno di Natale e per la notte di San Silvestro, come già avvenuto negli altri anni, ma ancora non è arrivata la conferma ufficiale. I primi a chiudere i cancelli dell’azienda sarà la Fiamm – Siapra di Avezzano. La fabbrica dove si producono batterie per auto e industriali si fermerà lunedì 21 dicembre.

Gli oltre 400 dipendenti, tra fissi e interinali, rimarranno a casa fino al 6 gennaio compreso. Torneranno al lavoro, quindi, solo dopo l’Epifania. Stessa cosa accadrà alla Saes. I 230 lavoratori dello stabilimento del nucleo industriale che si occupa di componentistica per l’industria, da martedì 22 dicembre rimarranno a casa. L’azienda riaprirà il 7 gennaio. Proprio in occasione di fine anno, inoltre, gli operai riceveranno un premio di risultato di 1.300 euro. Anche la Kromoss di Aielli per Natale spegnerà le sue luci.

Lo stabilimento dove vengono prodotti profilati in alluminino e laminati pre-verniciati per le grandi architetture da martedì 22 dicembre spegnerà i macchinari per riaccenderli nel 2021. In questo caso, però, i rientri nel sito per i 170 dipendenti saranno scaglionati. Si ripartirà il 2 gennaio e si andrà avanti fino al 7.