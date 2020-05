Le Avis San Pelino e Paterno donano ai soci oltre 200 mascherine Made In Abruzzo

Avezzano. La prevenzione è una cifra precauzionale tanto più indispensabile in periodi congiunturali come quello che stiamo vivendo e si pone come argine a possibili ricadute in situazioni drammatiche che faticosamente si stanno mettendo alle spalle. Ecco che le Avis di base di San Pelino e Paterno hanno deciso, nell’ambito di una collaborazione e di un coordinamento che i loro presidenti Simone Di Cicco e Mario Maggi stanno coltivando da diverso tempo, di donare ai propri soci oltre duecento mascherine di protezione, prodotte dalla Mario De Cecco SPA di San Giovanni Teatino e distribuite dalla Daco SAS di Pescara, pertanto totalmente Made in Abruzzo.

I donatori, attraverso questi dispositivi da utilizzare nel quotidiano, verranno messi nelle condizioni di poter continuare a donare in estrema tranquillità e sicurezza, in modo tale da poter essere di aiuto a chi soffre nonostante tutto.

Le associazioni si uniscono nel ringraziamento alla Mario De Cecco Spa e alla Daco s.a.s. per l’estrema sensibilità verso la propria missione e per la generosità mostrata tramite la preziosa donazione di parte del materiale che verrà distribuito. La consegna avverrà in maniera domiciliare, per poter garantire il rispetto delle norme anti assembramento previste dalle recenti disposizioni nazionali e regionali.