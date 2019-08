Le Anffas d’Abruzzo insieme per la 1^ Mostra mercato e laboratori interattivi a Celano

Celano. Un altro importante appuntamento per le Anffas abruzzesi in questa estate 2019. Si terrà venerdì 23 agosto a Celano la 1^Mostra mercato e Laboratori interattivi a cura delle Anffas d’Abruzzo. Una manifestazione in cui le associazioni Anffas esporranno i lavori e i prodotti dei diversi laboratori e presenteranno progetti e attività delle sedi locali, con la partecipazione attiva delle persone con disabilità. Le stesse terranno anche laboratori interattivi. L’evento dal titolo “Artigiani e Artigianalità, persone con disabilità protagoniste”, con il patrocinio del Comune di Celano, si inserisce nel programma dei festeggiamenti sei SS. Martiri e si svolgerà dalle ore 9.00 alle 20.00 presso il Parco della Rimembranza (dietro il Castello).

“Si tratta di una ulteriore occasione di inclusione”, sottolinea Maria Pia Di Sabatino, Presidente Anffas Regione Abruzzo, “che vede le Anffas della nostra regione unite per favorire l’autorappresentanza e la valorizzazione dei talenti delle persone con disabilità. Un ringraziamento alle Anffas locali e in particolare alla presidente di Anffas onlus Avezzano, Domenica Di Salvatore, il cui impegno è stato fondamentale per l’evento. Un grazie speciale infine agli organizzatori, al comitato dei Santi Martiri e al Comune di Celano” , conclude la Presidente, “che ci offrono tale straordinaria opportunità”.