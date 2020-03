Le acque di Celano sono tutte potabili, arriva dalle terze analisi la conferma definitiva

Celano. Le acque di Celano sono tutte potabili. La conferma arriva dopo che, secondo le analisi del Cam, il serbatoio Calvario della città sarebbe risultato non conforme.

“Il Cam”, aveva sottolineato Santilli, “da me sollecitato per fornire ulteriori chiarimenti in merito, con nota che allego ha precisato che il medesimo è stato chiuso e bypassato già da ieri sera precisando ulteriormente che da allora l’acqua del serbatoio Calvario non è più finita e non finirà nei rubinetti dei cittadini di Celano, fino a nuove analisi”.

“Le analisi sono state poi eseguite dal laboratorio Accredia di Avezzano”, ci spiega il primo cittadino, “commissionate dal Comune di Celano sulle acque per consumo umano certificano che le medesime rientrano nei limiti di legge rispetto ai parametri determinati”. Un’ulteriore monitoraggio e conferma voluta dal sindaco di Celano per dare risposte certe ai cittadini sulla potabilità delle acque. Anche il serbatoio Calvario, dunque, dà un risultato che va a confermare il non inquinamento delle acque celanesi.