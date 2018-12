L’avvocato celanese Evelina Torrelli entra a far parte del cda della Tua

Avezzano. L’avvocato marsicano Evelina Torrelli è stata nominata nuovo componente del consiglio di amministrazione della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.

Torrelli, esperta in diritto amministrativo, è stata già presidente del consorzio per lo sviluppo industriale della Marsica. Nel 2015 si candidò alle elezioni comunali per la carica di sindaco dove non venne eletta pur prendendo 1.516 voti (22,07%). Grazie al buon risultato raggiunto entrò comunque in consiglio comunale dove, attualmente, ricopre il ruolo di consigliere di minoranza.