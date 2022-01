Avezzano. L’avvocato Antonio Pa lanza per i familiari ed amici Tonino, ha compiuto 100 anni. Gli avvocati della Marsica con il loro presidente ed il Consiglio dell’Ordine salutano con tanto affetto Tonino Palanza la cui statura professionale, le sue doti umane e morali sono state e rimangono un fulgido esempio.

Egli, nipote di Armando Palanza storico p residente dell’Ordine degli avvocati Marsicani, da giovane si è distinto per la versatilità nel civile e nel penale, per la sua combattività nelle aule di udienza e per la estrema correttezza nei rapporti con i magistrati e con i colleghi. Fu attivo e propositivo nel Foro e nella società avezzanese e fu anche componente del Consiglio dell ’ Ordine. A lungo è stato anche lodevolmente vice Pretore onorario reggente della Pretura di Civitella Roveto.