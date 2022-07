L’avvocato Antonio Milo alla guida dell’Aciam, l’incarico per tre anni

Avezzano. Sarà l’avvocato Antonio Milo a guidare l’Aciam per tre anni. Il legale si occuperà dell’azienda consorziale che gestisce i servizi di igiene ambientale in 48 comuni del territorio provinciale.

Milo, che prenderà il posto di Annamaria Taccone, commercialista avezzanese, che ricopriva l’incarico dal 2019, sarà affiancato da Paola Ciciarelli, 37 anni, avvocato amministrativista di Avezzano, figlia della consigliera comunale di Avezzano Iride Cosimati, e Federica Di Renzo, 24 anni, figlia del consigliere comunale di Celano Toni Di Renzo. Nel consiglio d’amministrazione, per la parte privata dell’Aciam, sono stati riconfermati Umberto Di Carlo, presidente di Tekneko, e Alberto Torelli.

Il nome dell’avvocato Milo, che già in passato è stato fatto per candidature e ruoli all’interno delle partecipate, è stato proposto dal Comune di Avezzano alla luce dell’accordo tra Gianni Di Pangrazio, sindaco di Avezzano attualmente sospeso, e Fratelli d’Italia con l’assessore Guido Liris, a sostenerlo anche il Comune di Celano, come già avvenuto al Consorzio acquedottistico marsicano per il rinnovo del consiglio di gestione.