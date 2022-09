Lavoro, nasce lo sportello giovani della diocesi dei Marsi, da oggi è possibile chiedere aiuto

Avezzano. Apre oggi lo sportello giovani nella diocesi dei Marsi. L’iniziativa, rivolta ai ragazzi di tutta la Marsica, è volta ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro tramite azioni mirate che possano aiutarli a muovere i primi passi dopo lo studio e a capire quale potrà essere il loro impiego futuro.

A sostenere lo sportello è il progetto Policoro che tenta di dare una risposta concreta al problema della disoccupazione in Italia soprattutto tra i giovanissimi. Proprio grazie a questo organo la diocesi locale vuole affrontare il problema della mancanza di occupazioni stabili tra i ragazzi, attivando una serie di iniziative di formazione a una nuova cultura del lavoro, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità giovanile in un’ottica di sussidiarietà, solidarietà e legalità, secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa.

Lo sportello sarà attivo a partire da questa mattina dalle 9.30 alle 12.30 nella sede della curia vescovile. I ragazzi che arriveranno in diocesi, o che saranno inviati dalle varie parrocchie della Marsica, troveranno personale a disposizione che li aiuterà a rispondere a bandi e concorsi, creare un curriculum personalizzato da presentare in un’azienda piuttosto che in un esercizio commerciale, a orientarsi nel mondo del lavoro e a studiare insieme le eventuali opportunità offerte dalle imprese che si trovano nella Marsica e in provincia dell’Aquila.

Gli interessati potranno contattare lo sportello giovani della diocesi dei Marsi al numero 389.6880675 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]