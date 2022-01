Lavoro, il consigliere Paolucci ad Avezzano: “Focus su centro fieristico e LFoundry, esempi di lentezza di giunta Marsilio”

Avezzano. Il consigliere regionale del Pd, Silvio Paolucci, è stato nella Marsica, ad Avezzano, “per parlare di futuro e lavoro, incontrando sindacati e delegazione dei lavoratori della Lfoundry e per una visita ispettiva al Centro Fieristico”.

“Entrambi rappresentano due esempi di mancata programmazione da parte della giunta Marsilio”, ha commentato Paolucci, “all’LFoundry abbiamo incontrato sindacati e delegazione dei lavoratori della #LFoundry, che ringrazio anche per l’alto livello del confronto, una realtá importante e strategica per l’Abruzzo e per l’Europa grazie al suo “know how” nel settore della microelettronica. Con loro abbiamo condiviso la grande preoccupazione per le prospettive del sito industriale e parlato di #futuro, degli strumenti a disposizione nel contesto attuale è del ruolo centrale che la Regione Abruzzo deve avere e che fino a questo momento non ha avuto con la Giunta lenta. Chiediamo l’apertura immediata di un tavolo permanente sulla questione”.

“Per il Centro Fieristico”, ha concluso il consigliere regionale di minoranza, “la Giunta Marsilio aveva consentito la vendita al migliore offerente della struttura, by-passando il comune di Avezzano, gli enti locali della Marsica e le associazioni di categoria. Ora che le prime manifestazioni di interesse sono andate deserte, sancendo il fallimento degli indirizzi della Giunta, chiediamo nuovamente a Marsilio di condividere la nostra idea e di costruire un percorso virtuoso con il Comune e con le associazioni di categoria, per valorizzare la struttura e farne un’importante risorsa per la regione e soprattutto per la Marsica”.