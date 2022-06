Lavoro, arrivano nuovi posti nella Marsica: tutte le offerte per cui è possibile candidarsi



Avezzano. Con l’arrivo dell’estate, tanti nuovi posti di lavoro nella Marsica. Ecco le offerte arrivate al Centro per l’Impiego di Avezzano, dove è possibile candidarsi.

-Operaio – qualifica : 8.4.3.1.0 – personale non qualificato nelle attività industriali e professionali assimilate.

Numero posti disponibili: 1 contratto a tempo indeterminato pieno

Avviamento numerico per appartenenti alla categorie protette ex art.18 L.68/99 (orfani e vedove di deceduti per causa di guerra, lavoro, servizio ed equiparati; profughi italiani rimpatriati).

L’avviso, la modalità di presentazione della domanda ed il relativo modulo sono pubblicati sul sito: www.serfi.regione.abruzzo.it sezione : offerte di lavoro – selezioni ex L.68/99

Azienda: Madama Oliva Srl Sede : Carsoli Attività: lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi.

Scadenza avviamento numerico 15.06.2022

-Operaio – qualifica : 8.4.3.1.0 – personale non qualificato nelle attività industriali e professionali assimilate.

Numero posti disponibili: 1 Contratto a tempo indeterminato pieno

Avviamento numerico per appartenenti alla categorie protette ex art.18 L.68/99 (orfani e vedove di deceduti per causa di guerra, lavoro, servizio ed equiparati; profughi italiani rimpatriati).

L’avviso, la modalità di presentazione della domanda ed il relativo modulo sono pubblicati sul sito: www.serfi.regione.abruzzo.it sezione : offerte di lavoro – selezioni ex L.68/99

Azienda: Micron Semiconductor Italia Sede : Avezzano Attività: produzione memorie e semiconduttori

Scadenza avviamento numerico 15.06.2022

-Operaio – qualifica : 8.4.3.1.0 – personale non qualificato nelle attività industriali e professionali assimilate.

Numero posti disponibili: 1 Contratto a tempo indeterminato pieno

Avviamento numerico per appartenenti alla categorie protette ex art.18 L.68/99 (orfani e vedove di deceduti per causa di guerra, lavoro, servizio ed equiparati; profughi italiani rimpatriati).

L’avviso, la modalità di presentazione della domanda ed il relativo modulo sono pubblicati sul sito: www.serfi.regione.abruzzo.it sezione : offerte di lavoro – selezioni ex L.68/99.

Azienda: Primavera Soc. Coop. Agricola Sede: San Benedetto dei Marsi Attività: attività di supporto alla produzione vegetale.

Scadenza avviamento numerico 15.06.2022

N.1 Addetto alla vendita per supermercato

Requisiti:

Iscrizione collocamento obbligatorio art.1 L.68/99 (indispensabile)

Esperienza (preferibile)

Titolo di studio: diploma (preferibile)

Conoscenza lingua inglese (preferibile)

Patente B e auto propria (indispensabile)

Disponibilità a trasferte nell’ambito della Provincia dell’Aquila (indispensabile)

Tipologia contrattuale: tempo determinato per 6 mesi part time 24 ore settimanali

Luogo di lavoro Avezzano

Per le candidature inviare il curriculum vitae in formato PDF all’indirizzo email: [email protected] specificando nell’oggetto “offerta di lavoro addetto alla vendita per supermercato”

Scadenza offerta 30.06.2022

N.1 Operaio – Autista – Trattorista

Requisiti:

Titolo di studio: diploma scuola superiore

Patente B-C-CQC

Disponibilità a trasferte nella Regione Abruzzo

Tipologia contrattuale: tempo determinato , pieno

Luogo di lavoro Avezzano

Per le candidature inviare il curriculum vitae in formato PDF all’indirizzo email: [email protected] specificando nell’oggetto “offerta di lavoro operaio-autista-trattorista per Azienda 1”

Scadenza offerta 15.06.2022

N.1 Operaio – Autista – Trattorista

Requisiti:

Titolo di studio: diploma scuola superiore

Patente B-C-CQC

Disponibilità a trasferte nella Regione Abruzzo

Tipologia contrattuale: tempo determinato , pieno

Luogo di lavoro Avezzano

Per le candidature inviare il curriculum vitae in formato PDF all’indirizzo email: [email protected] specificando nell’oggetto “offerta di lavoro operaio-autista-trattorista per Azienda 2”

Scadenza offerta 15.06.2022