Lavori terminati sulla Marruviana in direzione Borgo Incile

Avezzano. Sono terminati i lavori di riqualificazione del corpo stradale e installazione guard-rail di sicurezza, in tratti alterni, della Strada S.P. n. 20 “Marruviana direzione Borgo Incile”. L’opera, eseguita dall’Impresa Silvano srl, con sede in Bella (PZ), per un importo pari a €. 170.657,90 al netto dell’Iva, si innesta nel territorio del Comune di Avezzano (L’Aquila) ed è percorsa, ogni giorno, da migliaia di automobilisti che la utilizzano per recarsi al lavoro nel nucleo industriale della città.

“L’Amministrazione Provinciale ha iniziato un percorso che restituirà alle comunità della Marsica una rete viaria efficiente e sicura, dichiara il delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, e la sistemazione della S.P. 20 ‘Marruviana direzione Borgo Incile’, opera attesa da anni, è stata finalmente conclusa. Resta da completare la rotatoria che si innesta nel centro abitato di Avezzano e per la quale, nel 2015 con la Presidenza di Antonio Del Corvo, furono stanziati 100.000 euro poi rimossi dall’Amministrazione De Crescentis. La realizzazione di questa importantissima opera prevede un accordo di programma con il Comune di Avezzano che, come noto, è chiamata al rinnovo del Consiglio nelle prossime elezioni del 20 e 21 settembre; non appena si insedierà la nuova giunta si potrà dare l’avvio all’iter per la quale il sottoscritto, e l’intera amministrazione provinciale, si impegna a ricollocare i necessari fondi per la sua realizzazione. Ringrazio quanti hanno lavorato perché i lavori, nonostante la pandemia, fossero conclusi nel minor tempo possibile e in particolare tutto il settore della viabilità della Provincia dell’Aquila”.