Lavori sull’autostrada Roma-Pescara e Roma-L’Aquila: accolta la richiesta di sospensione nei weekend

L’Aquila. Arriva la risoluzione del problema dei lavori sull’Autostrada A24 e A25 che nei giorni scorsi aveva visto protagonisti il consigliere regionale Simone Angelosante e i consiglieri del Gruppo Lega D’incecco, Cardinali, Montepara, La Porta e Marcovecchio. Una situazione che aveva già dettato numerosissimi inconvenienti agli utenti e che minacciava seriamente di potersi ritorcere contro la ripresa del settore turistico, scoraggiando i viaggiatori a recarsi in Abruzzo in un periodo già abbastanza difficile per il settore.

“È stata licenziata all’unanimità”, dichiara il consigliere regionale Simone Angelosante (Lega), “nel corso della seduta della II Commissione consiliare ‘Territorio, Ambiente e Infrastrutture’ presieduta dal collega Manuele Marcovecchio, la risoluzione proposta circa la sospensione dei lavori nel fine settimana sulle autostrade abruzzesi A24 e A25 che collegano la regione con Roma”.

“Con la risoluzione, di cui sono proponente”, prosegue, “si impegna il Presidente Marsilio e la Giunta tutta a richiedere alla società Autostrada dei Parchi lo stop ai cantieri dal venerdì pomeriggio alla domenica sera per accompagnare la forte ripresa del turismo in ingresso e in uscita dall’Abruzzo, con particolare riguardo a quello proveniente dalla Capitale “.