Lavori pubblici, a Ovindoli avviata riqualificazione di via Dante Alighieri

Ovindoli. Sono iniziati ieri i lavori per la sistemazione del manto stradale di via Dante Alighieri ad Ovindoli.

Si tratta, come annuncia l’amministrazione comunale, della riorganizzazione di un’intera zona del Comune. Si continuerà con la realizzazione dei marciapiedi e del manto stradale su via della Pineta, commenta il sindaco Angelo Ciminelli, “il tutto si concluderà con una riqualificazione importante dell’intera area appena terminati i lavori del nuovo palazzo comunale. Si precisa che i lavori odierni su via Dante Alighieri non sono oggetto di finanziamento regionale”.