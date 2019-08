Lavori in Piazza Mercato, “previsto abbattimento alberi e perdita di 36 posti auto. Cambiare il progetto”

Avezzano. “Cambiare il progetto per evitare la perdita di posti auto e l’abbattimento degli alberi. Si tratta dei lavori in Piazza Mercato che metterebbero a rischio 7 storici platani e tigli, oltre a 32-36 posti auto. A lanciare l’allarme è l’ex assessore ed ex consigliere comunale Roberto Verdecchia che chiede la revisione del progetto.

“Ben vengano i lavori di riqualificazione a Piazza del mercato”, affermano, “ma con tutte le tutele possibili sia per la salvaguardia dei quattro platani e dei tre tigli presenti e sia per la viabilità che secondo un disattento progetto dovrebbe essere totalmente modificata alla luce dell’eliminazione dei numerosi posti auto sui due lati.

La “città bella” ma non utile dovrà essere rivisitata se è vera la consulenza disposta dal commissario prefettizio Mauro Passerotti attraverso l’ufficio ambiente a cura della società Mps, che attesterebbe l’ottima salute dei quattro platani e dei tre tigli. Stesso discorso per i parcheggi su via Cataldi e via del Mercato intersezione via Croce e via Battisti. Da modificare prima dell’apertura dei lavori che dureranno non meno di 150 giorni.