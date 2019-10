Lavori in corso nel Parco di San Leonardo a Luco dei Marsi, installate fototrappole e ampliata la carreggiata

Luco dei Marsi. Continuano i lavori di ampliamento della carreggiata con contestuale creazione di ulteriori parcheggi, pulitura margini, ripristino e risagomatura della strada che conduce al Parco di San Leonardo, uno tra i luoghi più amati dai cittadini luchesi e non solo. In concomitanza con le attività suddette, che garantiranno la migliore fruibilità dell’area verde, è in corso il posizionamento di fototrappole – alcune sono già state attivate – e di una sbarra, strumenti resi necessari dal replicarsi di episodi che deturpano la montagna e danneggiano in modo esponenziale i beni di tutti, come lo scarico di rifiuti di vario genere e il taglio abusivo e selvaggio di piante di tutti i tipi.

Il passaggio dei mezzi sarà regolato nel rispetto della stagione venatoria e dello svolgimento di attività di gruppi/associazioni che necessitano del transito all’area verde con automobili e affini. L’Amministrazione Comunale ha invitato i tanti amanti della montagna, della natura e dello sport all’aria aperta a godere appieno delle bellezze del Parco, che nella stagione autunnale si tinge di meravigliosi colori, e a concorrere alla tutela dei tesori naturalistici luchesi, segnalando senza indugio agli operatori della Polizia locale, oppure attraverso l’apposita sezione presente sul sito istituzionale, o anche tramite messaggio privato alla pagina Facebook del Comune, eventuali irregolarità/atti di inciviltà che si dovessero rilevare.