Pescina. Lavori per la sicurezza delle aree scolastiche e manutenzione al cimitero. Lo annuncia il sindaco di Pescina su Facebook, dove pubblica le foto dei lavori in corso.

“È in corso la sistemazione e il consolidamento del muro perimetrale del plesso scolastico Valente. Oltre alla realizzazione di due muri supplementari di spinta, rifacimento copertura muro, sistemazione marciapiede su via II traversa delle croci, sostituzione ringhiere perimetrali, stillatura muro a pietre e loro consolidamento. Lavori eseguiti grazie a dei fondi del ministero dell’interno. Serviranno altre importanti risorse per sistemare tutto l’area scolastica. Contiamo a breve di poter fare tutto ed avere loghi idonei e sicuri per le scuole dei nostri ragazzi”.

“Bisogna prendersi cura di tutto, capire che le cose vanno fatte ma anche mantenute. La manutenzione è sempre necessaria e non deve essere mai una cosa da sottovalutare. Sono in esecuzione i lavori per la copertura ormai fatiscente da troppo tempo dell’insieme di loculi posti nella parte nuova del cimitero”, conclude il primo cittadino, “le infiltrazioni d’acqua in maniera costante stavano portando danni ulteriori all’intero blocco di loculi. Oltre alla gestione del Covid19 che ci vincola per molte cose, andiamo avanti con le molte idee messe in campo”.