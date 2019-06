Lavori di ristrutturazione per la Torre Piccolomini e la casa Silone di Pescina.

Pescina. Conclusa la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori volti alla realizzazione di un Parco letterario ed il completamento della Casa natia di Ignazio Silone. Nelle prossime settimane ci sarà l’avvio del cantiere. Le opere previste sono molteplici e riguardano:

Il consolidamento ed il restauro della Torre Piccolomini con l’installazione di una passerella

sopraelevata che, passando all’interno della Torre, salirà fino alla cima dove verrà

collocata una terrazza panoramica per offrire a visitatori e turisti un affaccio privilegiato verso la piana del Fucino. La realizzazione di un sentiero, mediante opere di recupero del vecchio tracciato, capace di collegare la Torre restaurata con il vecchio Campanile di San Berardo. La riqualificazione dell’area prossima alla Casa natale di Ignazio Silone, per la quale è in atto un altro intervento già in corso di esecuzione per il recupero integrale dell’edificio che ospiterà il Museo ed il Centro studi. L’installazione di soluzioni illuminotecniche lungo il sentiero, all’interno e all’esterno della Casa natia di I. Silone e della Torre Piccolomini per rendere ancora più belli e suggestivi questi luoghi ed infine il posizionamento di portali informativi, totem e leggii per aiutare cittadini e turisti ad

orientarsi alla scoperta di luoghi simbolo della Città.

L’intervento complessivo è stato finanziato nel 2016 dalla Regione Abruzzo con i fondi dell’Asse “Turismo e Cultura” del Masterplan, per un totale di 1 milione di euro. Circa un anno, invece, la durata stimata per l’attuazione di uno tra i più importanti e significativi interventi di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, architettonico e ambientale messi in campo negli

ultimi anni, con la speranza possa agire da volano di crescita e sviluppo per l’economia locale. Proseguono, infine, i contatti con la Soprintendenza e l’Università di L’Aquila per avviare una campagna di scavi archeologici con l’obiettivo di riportare alla luce i tesori che la terra ha conservato nell’area sottostante la Torre.