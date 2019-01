Lavori di riqualificazione urbanistica a Collarmele, Mostacci: obiettivo la rinascita del centro storico

Collarmele. Concluse le gare per affidamento dei lavori di riqualificazione urbanistica di piazza dell’Orologio e di via delle Orchidee di Collermele. Si tratta di due interventi, per un totale di circa 500mila euro, destinati al centro storico del paese. Nello specifico le opere vanno dal rifacimento del manto stradale e reti dei sottoservizi del quartiere dei Fiori alla completa ristrutturazione di piazza dell’orologio, luogo di grande valore storico e affittivo dei collarmelesi, in quanto sito dove sorgeva la chiesa del paese prima del devastante terremoto del gennaio 1915.

“Ci sono voluti più di cento anni per ridare dignità ad un luogo che era il fulcro della vita del nostro comune”, afferma il sindaco di Collarmele, Antonio Mostacci, “l’intervento riqualificherà completamente l’anfiteatro, con spazi verdi e rivestimenti in pietra”.

“È previsto un nuovo impianto di illuminazione e arredo urbano”, continua il primo cittadino di Collarmele, “con impianto di irrigazione automatizzato. Con il ribasso derivante dalla procedura di gara verrà inoltre valorizzata l’area con un intervento di carattere artistico che stiamo studiando nei dettagli”.

“Il lavori partiranno a primavera“, conclude Mostacci, “e successivamente seguirà l’intervento di ristrutturazione della Torre Normanna che è in fase di progettazione definitiva. Con questi interventi inizia in rinascimento del centro storico di Collarmele che purtroppo versa in condizioni di degrado e che ha bisogno di interventi strutturali importanti”.