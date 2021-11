Lavori di riqualificazione Castello Orsini: investimento da 200mila euro per maggiore fruibilità

Avezzano. Work in-progress al castello Orsini, dove l’amministrazione comunale ha messo in cantiere un intervento di riqualificazione redatto dall’ufficio tecnico per un investimento complessivo di 200 mila euro mirato a eliminare le infiltrazioni di acqua dal tetto, sostituire le parti deteriorate degli infissi metalli ed efficientare l’impianto termico. Obiettivo finale: ottenere un risparmio dei costi energetici e migliorare la fruibilità dell’antico maniero.

In prima battuta, l’Ente ha affidato i lavori per il rifacimento dell’impianto elettrico e della copertura, compresa la sostituzione del policarbonato in plexiglass, per eliminare le infiltrazioni di acqua, nonché dei giunti del pavimento per una spesa di poco inferiore ai 100 mila euro: 56 mila euro sono stati destinati al rifacimento del tetto e all’eliminazione delle infiltrazioni di acqua, 24 mila per l’efficientamento dell’impianto elettrico e 25 mila per la sostituzione dei giunti del pavimento, che chiuderà la prima fase dei lavori.

Il crono-programma degli interventi, con il pass della Soprintendenza – stilato dal settore guidato dall’architetto Antonio Ferretti – fissa tra la seconda e la terza decade di novembre la riconsegna dei lavori per la copertura.

“Gli interventi”, afferma l’assessore ai lavori pubblici, Emilio Cipollone, “sono finalizzati a migliorare la fruibilità del castello Orsini, dove si svolgono decine e decine di manifestazioni istituzionali, ricreativo-culturali e sociali”.

Archiviata la prima parte degli interventi urgenti per eliminare le infiltrazioni e gli spifferi, ora l’amministrazione comunale ha messo in agenda la sistemazione dell’impianto termico.